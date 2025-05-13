Ученые превратили новые данные с космических телескопов в звуковые ландшафты Вселенной. Прослушать их можно на сайте НАСА, где выложены сонификации на основе наблюдений за черными дырами.

Сонификация — это превращение в звук любых других данных. На сей раз обработке подвергли информацию, собранную несколькими космическими телескопами, включая рентгеновскую обсерваторию «Чандра», «Джеймс Уэбб» и Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE). Результатом стала трилогия о черных дырах, первую часть которой можно услышать прямо здесь.

Это прелюдия к возможному рождению черной дыры. WR124 — чрезвычайно яркая, короткоживущая массивная звезда Вольфа-Райе, расположенная примерно в 28 000 световых лет от Земли. Эти звезды выбрасывают свои внешние слои в космос, создавая впечатляющие туманности, которые видны в инфракрасном свете на снимках «Уэбба». В сонификации туманность звучит как флейты, а фоновые звезды — как колокольчики. В центре расположено горячее ядро звезды, которое может взорваться как сверхновая и, возможно, коллапсировать, оставив после себя черную дыру. По мере сканирования от центра к краям (что на видео показано расширяющейся окружностью) рентгеновские источники, обнаруженные «Чандрой», звучат как арфа, а данные «Уэбба», в свою очередь, преобразованы в колокольчики. Свет центральной звезды становится похожим на крик — что символично, поскольку, если ученые не ошиблись в расчетах, она доживает последние миллионы лет. Дополняют композицию аккорды «в исполнении» инфракрасных телескопов Herschel, Spitzer и WISE.

На второй записи звучит дуэт — двойная система SS 433 на расстоянии около 18 000 световых лет, «поющая» в рентгеновских лучах. Третья же, заключительная, повествует об испускающей мощный джет сверхмассивной черной дыре в центре далекой галактики Центавр A, находящейся примерно в 12 миллионах световых лет от Земли.