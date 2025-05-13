В устаревающие iPhone добавили бесплатную спутниковую связь

Компания Apple выпустила обновление операционной системы iOS 18.5 (сборка 22F76), ключевым нововведением которого стала поддержка передачи сообщений через спутник для моделей iPhone 13. Теперь владельцы этих смартфонов могут воспользоваться услугой оператора T-Mobile, работающей на базе технологии Starlink. В настоящее время сервис доступен бесплатно в рамках тестового периода на территории США до конца июля. Об этом сообщает издание The Verge.

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С выходом iOS 18.5 все модификации iPhone 13 – включая mini, Pro и Pro Max – получили возможность подключения к спутниковой сети для обмена текстовыми сообщениями. Эта функция, реализуемая совместно с T-Mobile и Starlink, расширяет возможности связи в районах с ограниченным или отсутствующим покрытием сотовой сети.

Важно отметить, что данная поддержка касается исключительно операторских спутниковых сервисов. Собственная функция Apple «Экстренный вызов — SOS» через спутник по-прежнему остается эксклюзивной для более новых моделей, начиная с iPhone 14.

Помимо активации спутниковой связи для iPhone 13, обновление iOS 18.5 включает ряд других полезных нововведений. Среди них: уведомление родителей о вводе пароля ребенком для доступа к функции «Экранное время» (Screen Time), возможность использовать опцию «Купить через iPhone» при покупке контента в приложении Apple TV на сторонних устройствах, а также исправление ошибки, из-за которой приложение Apple Vision Pro могло отображать черный экран.

Одновременно с iOS 18.5, Apple также выпустила обновления для других своих платформ: macOS Sequoia 15.5 и watchOS 11.5.