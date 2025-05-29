От VGA до композитного видео: зачем нужны устаревшие разъемы?

Цифровые технологии постоянно развиваются, поэтому вы можете заметить, что на вашем ресивере домашнего кинотеатра или компьютере есть порты, которые больше похожи на исторические артефакты. Портал howtogeek.com рассказал о самых популярных устаревших разъемах.

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Композитное видео (желтый RCA)

Скорее всего, вы видели этот порт вместе со знакомыми белыми и красными разъемами для аудио. Желтый же — композитный порт для видео, и у него есть особая роль. Кабель для композитного видео передает аналоговую картинку (обычно в разрешении 480i), но не включает в себя звук. Именно поэтому желтый RCA обычно сочетают с красными и белыми портами для аудио.

Данный стандарт подключения был широко распространен на кассетных магнитофонах, старых цифровых камерах, ранних DVD-проигрывателях и ретро игровых консолях, вроде Nintendo 64 и PlayStation 2. И хотя он хорошо справлялся со своей задачей в прошлом, постепенно его вытеснил стандарт HDMI, предлагавший более высокие разрешения и сочетание видео/звука в одном кабеле.

Компонентное видео (красный, зеленый и синий RCA)

Многие, кто имел дело с магнитофонами, помнят желтый порт — и наверняка также знают красный, зеленый и синие разъемы рядом с ним. Компонентные порты для видео выполняют схожую, но чуть более продвинутую функцию. Они, в отличие от желтого RCA, поддерживают разрешение до 1080i, пусть и не имеют доступа к современным цифровым разрешениям, HDR или защите от копирования.

Для того, чтобы повысить качество картинки, компонентные видео-разъемы используют три аналоговых подключения, разделяющих сигнал на три отдельных канала. Так изображение не страдает от деградации или помех. Помимо этого, разделение сигналов устраняет необходимость в сложных процессах кодирования и декодирования картинки, что улучшает детализацию изображения.

S-Video

S-Video, или Y/C — аналоговый стандарт видео, передающий сигналы по двум сигналам. Один для яркости, другой для цвета. Опять же, разделение сигналов позволяет добиться лучшего качества, чем то, на что способно композитное видео. Обычно этот порт использовался на проигрывателях, телевизорах, камкордерах и консолях, но потерял релевантность из-за появления HDMI.

Коаксиальный цифровой звук (оранжевый RCA)

Не только у видео есть несколько разных разъемов — для звука тоже разрабатывали новое решение. На старых устройствах для передачи аудио нужен был отдельный кабель, и именно эту задачу выполнял коаксиальный цифровой звук.

Оранжевый порт использовался для передачи цифровых звуковых сигналов, в том числе Dolby Digital и DTS, от проигрывателя ресиверу. Он часто встречался в DVD-проигрывателях, телевизионных приставках и системах объемного звука. На данный момент коаксиальный цифровой звук не так популярен, как раньше, однако он по-прежнему используется определенными моделями ресиверов, встроенных усилителей и телевизоров.

VGA

HDMI и USB-C заменили VGA в современных устройствах, но не так давно он был золотым стандартом для подключения экранов высокого разрешения (до 1080р). VGA отличался характерным 15-пиновы аналоговым коннектором, передававшим только видео, без звука. Собственно, форм-фактор и был одной из причин, по которой стандарт считается архаичным: кабель нужно не только подключить, но и прочно закрепить специальными винтами по обе стороны коннектора.

VGA можно повсеместно найти на старых компьютерах и ноутбуках, а также телевизорах и проекторах из начала 2000-х. Обычно его использовали для подключения системного блока к монитору, или же для трансляции контента с ноутбука на проектор.

DVI

DVI, или Digital Video Interface, предназначен для передачи видео в высоком качестве, вплоть до разрешения 3840 х 2400 при частоте обновления экрана 30 Гц. Его разработали в качестве замены VGA, способной предложить более чистый цифровой сигнал вместо аналогового.

Благодаря этим улучшениям DVI стал стандартным интерфейсом для компьютерных видеокарт и жидкокристаллических мониторов в 2000-х. Он также использовался в ранних телевизорах высокого разрешения, DVD-проигрывателях и домашних кинотеатрах. По сравнению с VGA новинка действительно предлагала значительно улучшенное качество изображения, но у нее были свои недостатки. Так, DVI вообще не поддерживал передачу звука — для аудио нужен был отдельный кабель. К тому же, громоздкий коннектор было неудобно подключать к портам на задних панелях телевизоров или ресиверов.

RS-232

Наконец, RS-232 — один из самых старых стандартов своего рода. Он появился еще в 1960-х и широко применялся для подключения компьютеров ко внешним устройствам, вроде модемов, принтеров, мышей и индустриального оборудования. Нюанс в том, что RS-232 передавал данные серийно, по биту по одной линии передач, тогда как контрольные линии помогали контролировать поток информации. При этом скорость передачи данных не превышала 115 кб/с.

RS-232 пользовался популярностью благодаря своей надежности, т.к. стандарт был простым и эффективным на коротких дистанциях. Он не требовал сложных драйверов или скоростных чипсетов, что сделало его идеальным для встроенных систем, где стабильность была важнее скорости.