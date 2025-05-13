Пользователям стал доступен российский AI-сервис для создания 3D-моделей

Сбер открыл доступ к первому отечественному сервису на базе генеративного искусственного интеллекта, позволяющему менее чем за минуту создать 3D-модель с геометрией и текстурой на основе текстового описания или загруженного изображения — Kandinsky 3D.

© Cгенерировано Kandinsky 3D

Решение открывает возможности для быстрого прототипирования объектов любой сложности: от архитектурных проектов до промышленных изделий, отмечают в Сбере. Созданную трехмерную модель можно сразу скачать и использовать в популярных профессиональных редакторах, ускоряя процессы проектирования и визуализации, а также напечатать ее на 3D-принтере.

В Сбере подчеркивают, что Kandinsky 3D станет настоящим помощником человека в задачах генеративного проектирования и промышленного дизайна, позволяя быстро создавать полигональные модели, которые могут быть оптимизированы в профессиональных системах автоматизированного проектирования (САПР). Сервис будет полезен для генерации интерактивных 3D-объектов для мобильных приложений и виртуальных встреч, при создании персонажей и окружения для компьютерных игр, также с его помощью можно разрабатывать аватары.

Все желающие уже сейчас могут в открытом доступе протестировать сервис, а также с помощью программного интерфейса GigaChat API усилить его возможностями другие системы.