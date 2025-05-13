Sony выпустила смартфон с камерой уровня Alpha

Sony представила флагманский Xperia 1 VII, который получил камеру уровня Alpha, дисплей Bravia и звук Walkman. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Xperia 1 VII оснащен 6,5-дюймовым OLED-дисплеем Bravia с разрешением 1080х2340 пикселей, адаптивной частотой обновления 120 Гц. Заявлена поддержка 10-битной глубины цвета, полный охват цветового пространства DCI-P3 и наличие закаленного стекла Gorilla Glass Victus 2.

За производительность устройства отвечает чип Snapdragon 8 Elite, дополненный 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 на 256 или 512 ГБ с возможностью ее расширения до 2 ТБ через microSD.

Основная камера смартфона представлена датчиком Exmor T на 48 Мп с оптикой Zeiss, которая дополнена перископическим телефотообъективом Exmor RS с 3,5-кратным оптическим приближением с разрешением 12 Мп и ультраширокоугольным модулем на 48 Мп.

Sony отдельно подчеркнула наличие в Xperia 1 VII фронтальных стереодинамиков с улучшенной передачей басов, разъема для наушников на основе золота, разработанный совместно с Sony Music Entertainment.

Аккумулятор устройства емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт. Среди прочих особенностей отмечается наличие защиты от воды и пыли по стандарту IP68, предустановленной Android 15 с гарантированными четырьмя годами обновлений ОС и шестью годами поддержки патчами безопасности.

Продажи Sony Xperia 1 VII стартуют в июне по цене от €1499 (около 135 тыс. руб.).