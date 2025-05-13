Новые данные поставили под вопрос открытие телескопа «Джеймс Уэбб»

Экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств. Это утверждение, известное как «закон Сагана», — основная идея нового исследования, опубликованного учеными из Университета штата Аризона и других американских учреждений на сервере препринтов arXiv. Исследование ставит под вопрос недавнюю интерпретацию данных, свидетельствующих о наличии биосигнатур в атмосфере экзопланеты K2-18b, пишет Universe Today.

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K2-18b — это субнептун, расположенный примерно в 124 световых годах от нас в созвездии Льва. Недавно в его атмосфере был обнаружен диметилсульфид, химическое соединение, связанное с биологической активностью на Земле. Однако новая работа ставит под сомнение это утверждение, предлагая альтернативные «небелковые» объяснения для полученных данных.

Авторы критически оценивают статистические методы, использованные в первоначальном исследовании, подчеркивая трудности выявления отдельных химических веществ с помощью современных технологий, даже таких как космический телескоп им. Джеймса Уэбба.

По их словам, ограниченные данные вынуждают сравнивать потенциал атмосферных моделей и использовать это сравнение для выявления наилучшего соответствия. Однако такой подход может оказаться ошибочным, если сами модели слабо отражают реальность, вызывая ложную уверенность в «лучшей» модели.

В ходе повторного анализа авторы рассмотрели несколько моделей, ранее отвергнутых в первоначальном исследовании, и обнаружили, что некоторые модели, основанные на абиологических процессах, хорошо соответствовали данным. Одна, включающая углеводород пропин (C3H4), показала лучшие результаты, чем модель, включающая диметилсульфид и диметилдисульфид.

Научное сообщество продолжает обсуждать интерпретацию этих данных, выражая осторожный скептицизм. Ключом для разрешения этих разногласий станет дальнейший сбор данных.