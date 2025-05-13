Полутриллионный ИИ-проект Трампа замедлился

Проект президента США Дональда Трампа по глобальным инвестициям в искусственный интеллект (ИИ) Stargate замедлился из-за высоких американских пошлин. Об этом сообщает Bloomberg.

В конце января Трамп анонсировал запуск проекта Stargate и собрался привлечь в сферу ИИ около 500 миллиардов долларов. Источники Bloomberg заявили, что планы SoftBank — одного из участников проекта — по инвестированию 100 миллиардов долларов замедлились. Причиной назвали высокие американские пошлины, установленные тем же Трампом.

Уточняется, что спустя почти полгода после запуска проекта SoftBank не разработал шаблон финансирования и не обсудил соответствующие вопросы с партнерами. Другой участник проекта OpenAI также столкнулся с трудностями. Так, компании Сэма Альтмана не удалось поменять статус со стартапа на корпорацию из-за публичного сопротивления сотрудников.

По словам аналитиков TD Cowen, из-за новых тарифов необходимое для создания дата-центров оборудование подорожало. Так, стоимость серверных стоек, систем охлаждения и чипов выросла на 5-15 процентов.

Тем не менее, Stargate продолжает развиваться, несмотря на трудности. Так, в начале мая Альтман выступил в Конгрессе США и заявил, что уже посетил первый объект центра обработки данных — кластер в Абилине, штат Техас. Он должен стать «крупнейшим в мире учебным центром по искусственному интеллекту».

В середине апреля авторы Business Insider заявили, что США оказались проигрывающими в гонке роботов, мировой лидер — Китай. Однако в Соединенных штатах все еще производится большая часть программного обеспечения для роботов.