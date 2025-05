У атмосферы Земли нашли «память»

Муссоны известны сезонным характером, приносящим жизненно важные дожди в конкретные месяцы года. Однако причины этого перехода от сухих к влажным условиям долгое время оставались загадкой для исследователей. Недавнее исследование, проведенное в Потсдамском институте исследований воздействия на климат (Германия), опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, раскрывает новый фактор: способность атмосферы удерживать влагу дольше, чем предполагалось ранее.

Исследование, возглавляемое климатологом Анжой Катценбергер, подчеркивает свойство, называемое «бистабильностью», при котором атмосфера устанавливается в либо влажном, либо сухом состоянии при определенном уровне солнечного нагрева. Это состояние сохраняется до тех пор, пока превышение порога влажности не вызывает резкий переход к дождям. Традиционно исследователи связывали начало муссонов с нагреванием суши весной. Однако новые данные предполагают, что в этом процессе играет роль нечто большее: «память» атмосферы через накопление водяного пара.

«Водяной пар может накапливаться в течение недель. Когда он достигает определенного уровня, создаются условия, благоприятные для осадков», — отметила Катценбергер.

В исследовании использовалась специализированная климатическая модель, исключающая воздействия океанов, чтобы изолировать поведение атмосферы.Более двух миллиардов человек зависят от муссонов, поэтому понимание этой динамики чрезвычайно важно. Сдвиг начала муссонов может существенно повлиять на урожайность, доступность воды и готовность к стихийным бедствиям. Такие регионы, как Индия и Юго-Восточная Азия, особенно уязвимы к этим сдвигам, которые изменения климата могут усугубить, изменяя пороги атмосферных переходов.