Названа причина возникновения гигантских гор под ледниками Антарктиды

Австралийские ученые раскрыли историю возникновения подледных гор Гамбурцева в Антарктиде. Они расположены в центре Восточной Антарктиды и по масштабам и форме напоминают европейские Альпы. Однако они полностью скрыты от глаз людей под километрами льда.

Как правило, горные хребты возвышаются в местах столкновения тектонических плит. Но Восточная Антарктида оставалась тектонически стабильной на протяжении миллионов лет. Поэтому ученые долго не могли понять, как появились горы Гамбурцева.

Новое исследование команды из университетов Тасмании и Маккуори помогло найти ответ на этот вопрос. Ученые пришли к выводу, что горный хребет образовался около 500 миллионов лет назад, когда суперконтинент Гондвана формировался из двух столкнувшихся тектонических плит. Научная работа помогла лучше понять, как горы и континенты эволюционировали в течение геологических эпох.

Горы Гамбурцева расположены под самой высокой точкой ледникового покрова Антарктиды. Их открыла советская экспедиция в 1958 году с помощью сейсмических методов. Это одна из наименее изученных тектонических структур на Земле.

Ученые заключили, что кора Восточной Антарктиды сформировалась на двух отдельных континентах более 700 миллионов лет назад. В древности они были разделены обширным океанским бассейном. Столкновение континентов положило начало зарождению Гондваны и также стало причиной появления гор Гамбурцева.

Колоссальное столкновение континентов породило бурные тектонические процессы. Горы Гамбурцева начали подниматься около 650 миллионов лет назад, достигли гималайских высот 580 миллионов лет назад и пережили глубокое «таяние» земной коры, которое завершилось 500 миллионов лет назад.

Большинство горных хребтов меняются в процессе эрозии или более поздних тектонических процессов. Однако горы Гамбурцева благодаря покрывающему их слою льда остаются одним из наиболее хорошо сохранившихся древних горных поясов на Земле.

Недавние полевые исследования у ледника Денмена на побережье Восточной Антарктиды выявили породы, которые могут быть связаны с древними горами. Дальнейший анализ поможет реконструировать скрытые структуры континента, сообщает The Conversation.

Ранее у побережья Антарктиды нашли морских бабочек и пауков. Австралийские ученые провели наблюдения во время 60-дневной экспедиции. Главной задачей группы являлось изучение влияния потепления моря на ледник Денмена. Менее чем за 20 лет он отступил на 5 км. Ледник считается одним из самых быстро тающих в Восточной Антарктиде.