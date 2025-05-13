SpaceX вывела на орбиту вторую за день группу спутников Starlink

Ракета Falcon 9 от SpaceX успешно вывела вторую за день партию спутников орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия Starlink. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соцсети космической компании.

Запуск ракеты состоялся в 8:02 мск со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Примерно через час 28 спутников, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту. Первая многоразовая ступень, которая использовалась уже в 28-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантике.

Незадолго до этого другая ракета Falcon 9, запущенная с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии, вывела на орбиту группу из 26 аппаратов Starlink.

Напомним, что всего с мая 2019 года SpaceX запустила более 8,5 тысяч спутников Starlink. Сейчас в рабочем состоянии находятся свыше 7,3 тысяч аппаратов.