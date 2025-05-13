У побережий Египта, Израиля и Кипра обнаружены затопленные города

Ученые нашли затопленные города у побережий Египта, Израиля и Кипра. Исследования показали, что постройки, находящиеся под толщей воды, относятся к позднему бронзовому веку и существовали примерно в 1500–1200 г до н.э.

© runews24.ru

Как сообщает журнал Nature Communications, разрушенное поселение было обнаружено у залива Абу-Кир в Египте. Предварительно, это оказавшийся под водой античный город Гераклион.

У побережья Акко в Израиле нашли прямоугольные фундаменты зданий, а недалеко от Кипра — фрагменты бронзовых судов и керамики.

По версии ученых из Университета Хайфы и Французского института восточной археологии, все эти города были разрушены в результате природной катастрофы, например, цунами, вызванного в результате землетрясений.

Той же версии придерживается кандидат исторических наук, археолог, старший научный сотрудник Института археологии и антропологии Уральского федерального университета Антон Григорьев. В разговоре с «Новосвят» он отметил, что находка подтверждает теорию о том, что конец бронзового века наступил не только из-за социального и военного потрясения, а из-за глобальной природной катастрофы. В результате были уничтожены сразу несколько цивилизаций.