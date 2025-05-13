В РАН оценили способность организма человека выдержать полет на Марс

Продолжительный перелет к Марсу может представлять серьезную угрозу для здоровья космонавтов из-за воздействия тяжелых заряженных частиц в открытом космосе, заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

Российские ученые сомневаются, что организм человека сможет выдержать длительный перелет на Марс, заявил Красников ТАСС. Он отметил, что, несмотря на перспективы пилотируемой космонавтики и существующие у России, Китая и США программы по освоению Луны, полет на Марс остается более сложной задачей.

Красников подчеркнул: «Конечно, у пилотируемой космонавтики есть будущее. У американцев, у нас с китайскими партнерами есть программы построения лунных баз. Сейчас Илон Маск продвигает программу ускоренного освоения Марса. Это более серьезная задача, потому что он намного дальше находится, чем Луна». По его словам, дорога до Марса занимает примерно 250 дней при использовании второй космической скорости.

Президент РАН отметил, что перелет на Марс связан с воздействием тяжелых заряженных частиц, влияние которых на человеческий организм до сих пор изучено недостаточно. Ученые продолжают сомневаться, сможет ли человеческий организм вынести такие экстремальные условия в открытом космосе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск заявил, что развитие автономных марсианских городов поможет избежать гибели человечества из-за катастроф на Земле.

Между тем спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отметил, что возможность полета на Марс становится все более реальной.

В апреле президент России Владимир Путин рассказал о планах страны по освоению дальнего космоса, в том числе Луны и Марса.