В России представили бюджетный аналог Apple Watch дешевле 5 тысяч рублей

В российских розничных сетях стартовали продажи смарт-часов Honor Choice Watch 2i, которые получили большой AMOLED-экран и возможность работать до 14 дней без подзарядки. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

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Часы Honor Choice Watch 2i оснащаются 1,85-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 450x390 пикселей и режимом Always-On Display. По заявлению производителя, устройство может похвастаться высокой контрастностью и читаемостью даже при ярком солнечном свете.

Корпус устройства защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Кроме того, часы получили прочные материалы и эргономичный ремешок, которые обеспечивают комфортное ношение даже при активном образе жизни.

Отмечается, что Honor Choice Watch 2i поддерживают 109 спортивных режимов, включая как популярные виды активности — бег, ходьбу, велоспорт, так и менее распространенные — греблю, фехтование и танцы. Функция автоматического определения активности позволяет пользователю моментально приступить к тренировке без предварительных настроек.

Часы также предлагают расширенные возможности персонализации — пользователи могут выбрать сотни вариантов циферблатов и виджетов, адаптируя интерфейс под индивидуальные предпочтения.

Часы уже продают в российских магазинах по цене 4490 руб. без учета скидки.