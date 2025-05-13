«Антиплагиат» научился точнее выявлять ИИ-тексты

Система «Антиплагиат» научилась точнее определять тексты, написанные нейросетями. Теперь точность алгоритма достигает 98%, что на 35% выше по сравнению с предыдущей версией.

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Обновленный детектор был протестирован на данных из популярных моделей, таких как deepseekV3 и GPT-4o, что минимизировало риск ложных срабатываний.

Алгоритм был разработан для проверки академических и научных текстов. Он обучен на уникальной выборке данных, собранной за 20 лет сотрудничества с университетами. Это позволяет более точно выявлять ИИ-контент в дипломах, курсовых и научных публикациях, где особенно важна оригинальность.

Сейчас системой пользуются 92% вузов программы «Приоритет 2030», включая МГУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Баумана и другие ведущие российские университеты.

Разработчики надеются, что новые возможности алгоритма помогут студентам сосредоточиться на самостоятельном создании текстов и соблюдать академическую этику.