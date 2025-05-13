Стало известно о возникновении риска новой пандемии
Птичий грипп (H5N1) может представлять гораздо большую опасность для людей, чем считалось ранее. Ученые из Школы общественного здравоохранения Университета Мэриленда провели обзор мировых данных за 20 лет и предупредили: вирус мутирует и передается между видами — от птиц к кошкам, от коров к кошкам, от кошек к человеку. Работа опубликована в журнале Open Forum Infectious Diseases.
Авторы подчеркивают, что кошки крайне уязвимы к птичьему гриппу: по данным анализа, из 607 зарегистрированных заражений у животных в 18 странах половина закончилась летальным исходом. Вирус может попасть в организм как напрямую — при поедании зараженных птиц или сырого мяса, так и опосредованно — через молоко инфицированных коров и контакт с другими млекопитающими. При этом диагностика у кошек проводится крайне редко и зачастую только посмертно.
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Вирус вызывает острые неврологические симптомы, схожие с проявлениями бешенства. По словам исследователей, особенно тревожит высокая летальность и распространенность инфекции в домашних и сельскохозяйственных условиях. Ученые опасаются, что вспышки могут затронуть приюты, а при дальнейших мутациях вирус станет передаваться воздушно-капельным путем уже между людьми.
Ранее в апреле 2025 года ученые представили назальную вакцину против H5N1. Новая привика запускает иммунный ответ прямо в дыхательных путях, где вирус проникает в организм.