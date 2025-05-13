Названо преимущество Российской орбитальной станции перед МКС

Разрабатываемая новая Российская орбитальная станция (РОС) получит источники энергии в несколько раз мощнее тех, что используются на Международной космической станции (МКС). Об этом ТАСС сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

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Он отметил, что проект «по РОС намного выгоднее».

«Там почти на несколько порядков мощности будет больше, чем на МКС. Это будут солнечные батареи с высоким КПД. Это не только новая орбита, которая очень важна с точки зрения (изучения) радиации, там еще и другие возможности по энергетике», — сказал Красников.

В январе генеральный конструктор России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев сообщил, что запуск первого модуля российской орбитальной станции запланирован на декабрь 2027 года.

В «Роскосмосе» сообщали, что станция призвана стать базой отечественной пилотируемой космонавтики после того, как Международная космическая станция завершит свою работу. Ядром станции станет узловой модуль с шестью стыковочными портами, к которым присоединяются другие модули. Каждый из них можно будет заменить, чтобы продлить срок службы.

Российская орбитальная станция будет летать по полярной орбите с наклонением до 97 градусов, что даст обзор всей земной поверхности, в том числе Северного морского пути.