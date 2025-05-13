Маск показал танцующего робота от Tesla

Американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X опубликовал видео с гуманоидным роботом Optimus от Tesla, который научился танцевать. Он отметил, что запись сделана в режиме реального времени.

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Бизнесмен напомнил, что в 2021 году ходе презентации задумки создания гуманоидного робота на сцену пригласили актера в костюме. Тогда человек исполнил танец, который был похож на тот, что станцевал на видео Optimus.

«То, что начиналось как актер в костюме, стало реальностью», — сказал Маск.

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В апреле Маск заявлял, что в течение пяти лет роботы смогут заменить самых лучших врачей-хирургов. Он отмечал, что в самое ближайшее время роботы превзойдут хороших хирургов, а примерно через пять лет — и самых лучших. Предприниматель также рассказал, что Neuralink применила робота-хирурга для введения электродов в ткани мозга человека. Маск подчеркнул, что человек из-за отсутствия у него необходимой скорости и точности не смог бы выполнить такую задачу.

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