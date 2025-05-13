В России предложили разработать закон об искусственном интеллекте

Для комплексного регулирования искусственного интеллекта в России требуется отдельный закон, который учтет все аспекты применения таких технологий. Такое мнение озвучил замглавы Минпромторга Василий Шпак, сообщает ТАСС 13 мая.

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Чиновник ответил на запрос первого зампреда Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артема Шейкина, напомнив, что сейчас ключевым документом, определяющим цели, задачи и перспективы использования ИИ в стране, является Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года.

Согласно положениям документа, в РФ развивается система комплексного регулирования общественных отношений, которые возникают в связи с развитием и применением нейросетей.

«Вместе с тем считаем, что для создания единой системы регулирования в сфере ИИ в Российской Федерации необходимо дополнительно разработать комплексный законодательный акт, который будет учитывать все аспекты использования ИИ, включая этические, правовые и социальные нормы, основываясь на перечне приоритетных отраслей экономики», — отметил Шпак.

Как писала «Парламентская газета», в конце марта председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал разработать базовый закон о «взаимоотношениях» робота и человека, который создаст правовое поле для более эффективного развития искусственного интеллекта и других новых технологий. Базовое законодательство, по мнению политика, также обеспечит условия для приезда в Россию изобретателей и их самореализации.