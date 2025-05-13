В России предложили разработать закон об искусственном интеллекте
Для комплексного регулирования искусственного интеллекта в России требуется отдельный закон, который учтет все аспекты применения таких технологий. Такое мнение озвучил замглавы Минпромторга Василий Шпак, сообщает ТАСС 13 мая.
Чиновник ответил на запрос первого зампреда Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артема Шейкина, напомнив, что сейчас ключевым документом, определяющим цели, задачи и перспективы использования ИИ в стране, является Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года.
Согласно положениям документа, в РФ развивается система комплексного регулирования общественных отношений, которые возникают в связи с развитием и применением нейросетей.
«Вместе с тем считаем, что для создания единой системы регулирования в сфере ИИ в Российской Федерации необходимо дополнительно разработать комплексный законодательный акт, который будет учитывать все аспекты использования ИИ, включая этические, правовые и социальные нормы, основываясь на перечне приоритетных отраслей экономики», — отметил Шпак.
Как писала «Парламентская газета», в конце марта председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал разработать базовый закон о «взаимоотношениях» робота и человека, который создаст правовое поле для более эффективного развития искусственного интеллекта и других новых технологий. Базовое законодательство, по мнению политика, также обеспечит условия для приезда в Россию изобретателей и их самореализации.