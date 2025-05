Мастера гидродинамики: фламинго поразили ученых охотничьими приемами

Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли совместно с коллегами из Технологического института Джорджии обнаружили, что фламинго мастерски применяют принципы гидродинамики для охоты на мелководье. Птицы создают в воде сложные водовороты ради добычи пищи. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

© Газета.Ru

Используя 3D-моделирование и наблюдения за чилийскими фламинго в зоопарке Нэшвилла, специалисты обнаружили целый арсенал гидродинамических приемов.

Гибкие перепончатые лапы птиц работают как природные мешалки, взбивая донный осадок. Особое строение L-образного клюва позволяет создавать плоские завихрения (вихри Кармана), а быстрые движения головой (до 12 раз в секунду) выполняют функцию природного насоса.

«Это не пассивная фильтрация, как считалось ранее, а активная охота с использованием сложных гидродинамических процессов», — пояснил ведущий исследователь Виктор Ортега Хименес.

Открытие началось с простого наблюдения во время семейного визита ученого в зоопарк Атланты. Заинтересовавшись тем, что происходит под поверхностью воды, Хименес организовал масштабное междисциплинарное исследование с использованием лазерной визуализации потоков и компьютерного моделирования.

Адаптации фламинго уже вдохновляют инженеров на создание новых технологий. Принципы работы гибких лап, не создающих эффекта всасывания, могут быть использованы при разработке роботов для перемещения по вязким поверхностям. Технологии создания управляемых водоворотов найдут применение в системах сбора микропластика и создании самоочищающихся фильтров.