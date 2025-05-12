Российской национальной доменной зоне .рф/.ru исполнилось 15 лет

Доменная зона .ru/.рф была запущенна ровно 15 лет назад

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12 мая национальная доменная зона .рф отметила свой 15-й день рождения. В честь этого события Координационный центр доменов .ru и .рф запустил онлайн-игру «Что вы знаете о домене .рф». Любой желающий может проверить свои знания о домене на портале 15.кц.рф.

Домен .рф побил свой первый рекорд ещё в 2010 году: за сутки после открытия регистрации пользователи зарегистрировали 240 тысяч имён. Сегодня в зоне числится 760 тысяч доменов, что делает её крупнейшим национальным доменом с использованием нелатинских символов в мире. Аналитик центра Мария Колесникова отмечает, что зона остаётся востребованной благодаря своей доступности и популярности среди российских пользователей.

По данным «Руцентра», 42% зарегистрированных доменов активно используются для создания сайтов, а ещё 15% перенаправляют на другие площадки. Недавно для пользователей был запущен AI-сервис подбора доменов в зонах .ru и .рф, что ещё больше упрощает выбор подходящего адреса.