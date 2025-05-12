Стало известно о планах Apple повысить цены на iPhone 17

Компания Apple планирует повысить цены на смартфоны iPhone 17, которые представят осенью, относительно линейки последней пока 16-й модели. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что решение о повышении цен в Apple намерены объяснить новыми функциями и изменениями в дизайне устройств.

«Компания хочет избежать любого сценария, при котором рост цен будет связан с американскими пошлинами на товары из Китая, где собирается большинство устройств Apple», — говорится в тексте.

На данный момент известно, что iPhone 17 будут оснащены ультратонким корпусом. Сейчас их стоимость варьируется от 800 до 1200 долларов.

Ранее сообщалось, что США и Китай договорились о взаимном снижении пошлин на 90 дней. Изменения вступят в силу 14 мая. На данный момент пошлины США для китайских товаров составляют 145%, а пошлины КНР для американских товаров — 125%.