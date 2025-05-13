Google впервые за 10 лет обновила логотип

Google впервые за 10 лет обновила свой логотип. Теперь фирменная буква «G» получила градиент вместо привычных сплошных блоков синего, красного, желтого и зеленого цветов.

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Новый дизайн плавно переходит от красного к желтому, от желтого к зеленому и от зеленого к синему, создавая более мягкий и живой эффект. Обновленный логотип уже появился в приложении Google Search для iOS, а с версией 16.18 в понедельник стал доступен и для Android.

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Изменение не такое заметное на первый взгляд, особенно если значок используется в качестве фавикона в браузере или на домашнем экране смартфона.

Пока неизвестно, затронет ли этот градиентный стиль другие продукты компании, такие как Chrome или Maps, но такая возможность выглядит логичной, учитывая общий переход Google к более динамичным и ярким дизайнам.