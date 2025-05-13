Установлено происхождение древней окаменелости, найденной в Антарктиде

Команда американских исследователей нашла на Антарктическом полуострове необычную окаменелость яйцевидной формы диаметром около 18 на 28 сантиметров. Объект привлек внимание ученых необычным многослойным покрытием, похожим на скорлупу яйца, внутри которого осталась полость — признак того, что зародыш, вероятно, уже вылупился.

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Возраст находки оценивается примерно в 66 миллионов лет, что делает её свидетелем эпохи динозавров. С момента открытия в 2011 году загадочный артефакт носил неофициальное название «нечто» и хранился в музее Чили.

Используя современные методы микроанализа, ученые сумели выявить слои, характерные для яиц морских ящеров, таких как мозозавры. Мозозавры — морские пресмыкающиеся огромных размеров, некоторые особи достигали длины до 17 метров. Позднее поблизости были найдены окаменевшие кости мозозавра, подтвердившие первоначальные выводы ученых.

Ранее в Антарктиде международная команда ученых, представляющая Россию, США, Китай и Индию, совершила открытие – четыре объекта, напоминающих черные ящики. Особенностью этих находок стали идеально ровные грани и использование при производстве передовых технологий, включая лазерные.