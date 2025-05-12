Alibaba сократила расходы на обучение ИИ для поиска на 88%

Компания Alibaba сообщила о разработке нового метода обучения искусственного интеллекта (ИИ), который значительно снижает затраты на обучение моделей для поиска. Новый подход, названный ZeroSearch, позволяет сократить стоимость обучения на 88%, что особенно важно для компаний, стремящихся улучшить свои ИИ-технологии при минимальных расходах.

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Метод ZeroSearch работает через симуляции, которые не требуют обращения к реальным поисковым системам. Это позволяет ИИ-моделям развивать свои способности в ответах на запросы, не расходуя средства на использование коммерческих поисковых движков. При этом модели обучаются на уже имеющихся обширных базах данных, что делает процесс более экономичным.

Этот подход не только снижает стоимость, но и позволяет значительно ускорить процесс обучения ИИ, поскольку он избавляет от необходимости использовать внешние поисковые системы для тренировок. Особенно это может быть полезно для небольших команд, которые не могут позволить себе большие затраты на инфраструктуру.