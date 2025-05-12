Поддержку приложений Windows 10 внезапно продлили

Корпорация Microsoft не будет прекращать поддержку офисных приложений Windows 10. На это обратило внимание издание Neowin.

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Журналисты медиа напомнили, что в начале 2025 года в компании заявили, что поддержка офисных приложений сервиса Microsoft 365 для Windows 10 завершится в октябре. Таким образом, окончание поддержки пакета программ должно было совпасть с окончанием поддержки операционной системы (ОС). Однако в мае Microsoft внезапно продлила сроки поддержки.

«Приложения Microsoft 365, работающие в Windows 10, продолжат получать обновления безопасности в течение трех лет после окончания поддержки Windows 10», — заявили представители фирмы.

Авторы Neowin отметили, что в корпорации по неизвестным причинам внезапно передумали оставлять пользователей ОС без обновлений.

Таким образом, Outlook, Teams, OneDrive, Word, Excel и прочие офисные приложения Microsoft 365 будут поддерживаться как минимум до конца 2028 года.

«Это хороший шаг со стороны корпорации, учитывая, что многим пользователям будет сложно перейти на Windows 11 из-за строгих системных требований последней», — заключили журналисты.

В начале мая компания Microsoft представила новый компьютер Surface Laptop, созданный для работы с Windows 11. В корпорации заявили, что это устройство идеально подходит для перехода со старого ПК на базе Windows 10.