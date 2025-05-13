Найдено редкое золотое украшение VII века в форме ворона

В английском графстве Уилтшир два металлоискателя из сообщества Minelab Metal Detectors, — Пол Гулд и Крис Филлипс — сделали уникальное открытие, которое уже называют «находкой всей жизни». В поле были обнаружены золотая голова ворона с инкрустацией гранатами и изысканное кольцо или золотая полоса. Эти предметы, по оценкам экспертов, относятся к VII веку нашей эры, периоду расцвета англосаксонского искусства (450–1066 гг.).

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Находки не только поражают своим мастерством исполнения, но и дают новое понимание символизма и культуры того времени. Сейчас они проходят очистку и изучение в Британском музее. Как сообщает British Museum и Программа по переносимым древностям, находки будут оценены в рамках закона о сокровищах, регулирующего обращение с древними артефактами из драгоценных металлов.

Что обозначает голова ворона

Золотая голова ворона весом около 60 граммов — шедевр ювелирного дела раннего Средневековья. Один из глаз инкрустирован гранатом на вафельной подложке, другой — утрачен. Голова украшена тончайшими золотыми «перьями» и гранатовыми вставками, выполненными с применением характерной для англосаксов техники клеточной инкрустации (cloisonné) с подложкой из фольги — метод, придающий украшениям особый блеск.

Эксперты предполагают, что артефакт мог быть частью более крупного предмета, возможно, наконечником рога для питья, аналогично тем, что найдены в легендарном захоронении Саттон-Ху. Об этом говорят маленькие штифты внутри артефакта, предназначенные для крепления.

Особый интерес вызывает символика ворона. В англосаксонской и германской культуре эта птица ассоциировалась с военной доблестью, смертью и богом Одином. Похожие образы встречаются в англосаксонских кладах Стаффордшира и Саттон-Ху, что может говорить о религиозной или статусной функции подобных предметов.

Золотое кольцо

Рядом с головой ворона было найдено украшение в форме кольца или полосы, усыпанное микроскопическими золотыми бусинами и треугольными гранатами, удерживаемыми тончайшей золотой филигранью. Предназначение этого предмета пока неясно: это могло быть личное украшение или часть сложного артефакта, возможно, связанного с той же композицией, что и голова ворона.