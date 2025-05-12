«Хьюстон, у нас проблема»: назван самый быстротонущий город США

Новое исследование показало, что крупнейшие города США тонут, а быстрее всего этому процессу подвергается Хьюстон. Выводы ученых из Обсерватории Земли Ламонта-Доэрти при Колумбийском университете опубликованы в журнале Nature Cities.

Исследование было сосредоточено на 28 самых густонаселенных городах США, в каждом из которых проживает более 600 тысяч американцев. Ученые использовали последние спутниковые данные для мониторинга движения грунта с точностью до миллиметра.

Авторы исследования обнаружили, что в 25 городах США две трети или более территорий оседают. Согласно исследованию, около 40 процентов площади Хьюстона проседают более чем на пять миллиметров за год, а около 12 процентов - вдвое быстрее. Было обнаружено, что некоторые локализованные участки проседали на 50 миллиметров в год.

Также ученые выяснили, что десять процентов территории Чикаго и Нью-Йорка опускаются на глубину в три миллиметра за год. Исследователи заявили, что около 34 миллионов человек - или десять процентов населения США - находятся в «зонах проседания». Из-за этого более 29 тысяч зданий в проанализированных городах находятся под очень высоким риском повреждения.

По словам ученых, «массовое непрерывное извлечение грунтовых вод», добыча полезных ископаемых и другие факторы приводят к оседанию земли. Это создает инфраструктурный риск в крупных городских районах. Исследователи предупредили, что нанесенный зданиям ущерб может стать заметен только тогда, когда он достигнет «катастрофических» масштабов.

Даже небольшое оседание земли может серьезно повлиять на структурную целостность зданий, дорог, мостов и плотин. В исследовании отмечается, что откачка грунтовых вод, вероятно, стала основной причиной проседания грунта в Хьюстоне.

Поскольку города продолжают расширяться, их население - увеличиваться, а изменение климата - усиливаться, вероятно, что некоторые районы продолжат опускаться под воду, подчеркивают ученые. Засухи могут привести к высыханию почвы в городах вроде Хьюстона, что приведет к дальнейшему забору грунтовых вод, продолжая этот цикл. Отдельное исследование, проведенное в 2023 году, показало, что Нью-Йорк постепенно тонет в том числе из-за веса его небоскребов.

Как отметили ученые, некоторые ранние признаки проседания грунта включают трещины в стенах, фундаменте или вокруг окон и дверей, неровные или наклонные полы, двери и окна, которые больше не закрываются должным образом, деформированные дороги или выгнутый тротуар, наклоненные заборы или столбы электропередач, а также «пожарные гидранты, выступающие больше, чем когда-либо».