Стало известно, куда исчезла вода с поверхности Марса

Международная группа ученых из Китая, Австралии и Италии выяснила, куда исчезла вода с поверхности Марса. Их исследование опубликовано в журнале National Science Review.

Для анализа недр Марса команда ученых использовала сейсмические данные миссии NASA InSight с 2018 по 2022 год.

Кроме того в исследовании была проанализироваана информация о падении крупных метеоритов на планету: события S1000a, S1094b, а также крупнейшее марсотрясение — S1222a.

При обработке этих данных ученые обнаружили, что сейсмические волны замедляются в слое на глубине от 5,4-8 километров под поверхностью, что является явным признаком наличия жидкости. Расчеты показали, что если всю эту жидкость распределить по поверхности Марса, то она покроет планету слоем толщиной от 520 до 780 метров. Данный объем совместим с оценками «пропавшей» с Красной планеты воды.

Ученые отметили, что результаты их исследования основаны на информации только с места посадки InSight, и в других районах Марса ситуация может отличаться, однако это открытие свидетельствует о том, что планета не потеряла всю свою воду, а спрятала ее глубоко под поверхностью. Это открытие имеет важное значение для будущих экспедиций на Красную планету.