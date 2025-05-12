Глубоко под поверхностью Марса найдена жидкая вода

Веками наш космический сосед Марс привлекает внимание ученых и мечтателей. Этот холодный, покрытый пылью мир отличается одними из самых впечатляющих ландшафтов в Солнечной системе — гигантскими каньонами, исполинскими вулканами и бескрайними равнинами. Сейчас он кажется сухим и безжизненным, но далеком прошлом там было много жидкой воды. Доказательств тому — все больше: древние русла рек и следы высохших озер, минералы, которые образуются только в водной среде. Эти находки говорят о том, что миллиарды лет назад Марс был более теплым и влажным, прежде чем превратиться в пустыню, какой мы видим его сегодня.

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Международная группа ученых из Китая, Австралии и Италии решила выяснить, сохранились ли на Марсе подземные запасы жидкой воды — ключевого условия для возможной жизни и будущих исследований. Своими выводами они поделились на страницах National Science Review.

«Вода — это главный ключ к разгадке тайн жизни и будущего человечества на Красной планете», — прокомментировал профессор Хрвое Ткалчич из Австралийского национального университета, руководивший исследованием.

Основой его послужили сейсмические волны двух мощных метеоритных ударов (S1000a и S1094b) и крупнейшего марсотрясения (S1222a), зарегистрированные сейсмометром зонда InSight. Аномалии скорости распространения волн на глубине от 5,4 до 8 километров, где они замедляются — явный признак наличия жидкости. Расчеты показали, что если всю эту воду распределить по поверхности Марса, она покроет планету слоем толщиной от 520 до 780 метров.

Эти результаты основаны на данных только с места посадки InSight, и в других районах Марса ситуация может отличаться, подчеркнули авторы работы. Тем не менее, открытие огромного подземного резервуара воды меняет наши представления о планете. Оказывается, Марс не потерял всю свою воду — он спрятал ее глубоко под поверхностью.

Это открытие важно прежде всего для будущих экспедиций. Если под марсианской пустыней действительно есть доступные запасы воды, это сильно упростит создание постоянных баз. Кроме того, подземные водоемы могут служить средой обитания микроорганизмов, если они когда-либо жили на Красной планете.

Сейчас космические агентства готовят первые пилотируемые миссии на Марс, и новые данные помогут выбрать лучшие места для высадки и разработать стратегии использования местных ресурсов. Возможно, в недалеком будущем человечество сможет не только найти там следы древней жизни, но и основать первые поселения.