В кирхе под Калининградом нашли надпись, которой сотни лет

В стенах кирхи Рудау обнаружили фрагменты древней эпитафии
В Зеленоградском районе во время противоаварийных работ в кирхе Рудау обнаружили два фрагмента старинной эпитафии из натурального камня, замурованных в стены при перестройке здания в XVI–XIX веках. Об этом сообщается на странице парка-музея во «ВКонтакте».
Один фрагмент с частично сохранившимися буквами «TET…GIGENLE…» нашли на высоте 8 метров под балкой, другой — «N...» — в дверном проеме.
Геолог и палеонтолог Эдуард Мычко идентифицировал породу как «верхние красные ортоцератитовые известняки» возрастом около 462 миллионов лет, сформировавшиеся на дне древнего моря. В них сохранились раковины головоногих моллюсков ортоцерасов, живших в эпоху ордовика.
«Эти же красные ортоцератитовые известняки выходят на поверхность намного севернее: например, обнажаются на острове Эланд и в юго-центральной части Швеции. Там же существуют карьеры по добыче этого известняка, который издревле использовался в строительстве и декоративном искусстве. Более чем очевидно, что территория Швеции и является местом происхождения материала для обсуждаемой эпитафии. <...> Доподлинно установить факт того, добыт ли он на территории Самбии или привезен на корабле из Швеции, невозможно. Тем не менее, естественным местом его происхождения является территория Швеции», — отметил Эдуард.