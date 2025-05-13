В кирхе под Калининградом нашли надпись, которой сотни лет

В Зеленоградском районе во время противоаварийных работ в кирхе Рудау обнаружили два фрагмента старинной эпитафии из натурального камня, замурованных в стены при перестройке здания в XVI–XIX веках. Об этом сообщается на странице парка-музея во «ВКонтакте».

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Один фрагмент с частично сохранившимися буквами «TET…GIGENLE…» нашли на высоте 8 метров под балкой, другой — «N...» — в дверном проеме.

Геолог и палеонтолог Эдуард Мычко идентифицировал породу как «верхние красные ортоцератитовые известняки» возрастом около 462 миллионов лет, сформировавшиеся на дне древнего моря. В них сохранились раковины головоногих моллюсков ортоцерасов, живших в эпоху ордовика.