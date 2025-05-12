Блогер оценил смартфон Tecno Camon 40

В одном из выпусков на YouTube-канале Quke.ru эксперт рассказал об особенностях нового Tecno Camon 40.

© YouTube/Quke.ru

Tecno Camon 40 - это устройство среднего и выше среднего класса с упором на камеры. Сделан смартфон из пластика, но комплектация у него хорошая: это зарядка на 45 Вт, плёнка сразу на экране, чехол, кабель. У него также есть дополнительная кнопка, на которую можно устанавливать разные действия.

Дисплей у Camon 40 с диагональю 6,8", частотой обновления 60-120 Гц. Он плоский, а не изогнутый.

Работает смартфон на процессоре Helio G100. Внутренней памяти у него может быть 128/256 ГБ, оперативной - 8/12 ГБ.

В AnTuTu набирает устройство 450 тысяч баллов. Работает Camon 40 довольно шустро в повседневных задачах, поиграть на нём тоже можно во что-нибудь, но многого не ожидайте.

Аккумулятор у новинки на 5200 мА*ч. Рассчитывать можно на 7,5 часов работы дисплея. Однако если вы ночью оставляете смартфон подключенным к Wi-Fi, то уходить будет у вас к утру 9% заряда. Полностью заряжается Camon 40 за 1 час 15-25 минут.

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

Селфи-камера у Camon 40 на 32 МП, на неё можно записывать видео и в 2К. При этом разблокировка по лицу работает быстрее и точнее, чем по отпечатку пальца. Также вы получаете основной модуль на 50 МП, ширик на 8 МП и "затычку". У ширика бывают проблемы с фокусом. Для своего бюджета смартфон фотографирует и записывает видео очень даже неплохо. Правда, максимум в 2К 30 к/с.

Работает Camon 40 на Android 15. Есть также поддержка ИИ-помощника Ella.

Вывод

Tecno Camon 40 - любопытное, но довольно незначительное обновление Camon 30. Камера осталась та же самая, процессор тоже (его просто переименовали). Отличие от предшественника разве что в дизайне и наличии ИИ. Покупать Camon 40 однозначно стоит, но вот менять на него Camon 30 нет смысла.