Что такое HDR и для чего оно нужно в фотографиях

Иногда бывает такое, что пейзаж выглядит просто отлично, но на фотографии он получается совсем другим. Может, солнце было слишком ярким, или объект — слишком темным. Как раз для таких случаев и существует технология HDR. Портал howtogeek.com рассказал все, что нужно о ней знать.

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Что HDR дает фотографиям

HDR расшифровывается на английском как High Dynamic Range. По сути, эта функция позволяет камере повысить детализацию самых ярких и темных частей сцены. Идея в том, что это помогает передать картинку такой, какой ее видит сам фотограф.

Представьте, что вы делаете фотографию друга, стоящего перед ярким окном. Если вы просто сделаете снимок, то произойдет одно из двух: либо человек на переднем плане получится темным силуэтом, либо камера сфокусируется на лице и размажет яркий фон. Проблема в ограниченном спектре мобильных камер: они не могут одновременно захватывать широкий спектр цветов разной яркости, в отличие от человеческого зрения.

HDR же обходит это ограничение с помощью хитрости — быстрой съемки нескольких фотографий при разной выдержке. Одна подчеркивает яркие элементы, другая — тени, а третья — и то, и другое понемногу. После этого алгоритм HDR комбинирует три фотографии в одну, выбирая лучшие фрагменты каждой. В итоге получается снимок со сбалансированным освещением.

В каких ситуациях HDR помогает

Яркое небо, темный задний план. Например, в парке перед закатом: небо сияет, но на земле сумерки.

Например, в парке перед закатом: небо сияет, но на земле сумерки. Объекты, подсвеченные сзади. Попытка сфотографировать что-то или кого-то перед ярким окном и под солнечным светом обычно приводит к темному силуэту.

Попытка сфотографировать что-то или кого-то перед ярким окном и под солнечным светом обычно приводит к темному силуэту. Сцены со смешанным освещением. Такие как интерьеры с естественным солнечным светом, или снимки ночных улиц с неравномерным светом.

Такие как интерьеры с естественным солнечным светом, или снимки ночных улиц с неравномерным светом. Детализированное окружение. Виды городов, лесов, сложной архитектуры — HDR помогает сохранить текстуру объектов, которая потерялась бы на обычной фотографии.

В каких ситуациях HDR не помогает