В Google Password Manager появилась автозамена паролей ключами доступа

В менеджере паролей Google для Android появилась опция автозамены паролей ключами доступа passkey при входе на сайты и сервисы. Нововведение обнаружено при разборе кода Google Play Services 25.19.31 бета и уже заработало у некоторых юзеров.

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Функция автоматического создания passkey для более безопасной и удобной авторизации по умолчанию включена. При желании ее можно деактивировать (Настройки > Конфиденциальность > Автозаполнение от Google > Менеджер паролей Google > Настройки).

Замена, которую ранее приходилось производить вручную, возможна лишь на сайтах и в приложениях с поддержкой беспарольной аутентификации. Пользователю выводится соответствующее уведомление.

Сгенерированные passkey хранятся локально и могут быть синхронизированы с другими устройствами.

Нововведение призвано расширить Google-аудиторию поклонников passkey. С той же целью техногигант работает над еще одним усовершенствованием Password Manager — импортом-экспортом passkey на Android-устройствах, а также реализовал кроссплатформенную поддержку passkey для пользователей Chrome.