Huawei может обновить пятилетние смартфоны до HarmonyOS 5.0

Генеральный директор подразделения умных устройств Huawei Хэ Ган сообщил, что компания активно изучает возможность обновления смартфонов серии Mate 40 до HarmonyOS 5.0. Эта новость точно порадует миллионы пользователей популярной линейки, выпущенной в октябре 2020 года.

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HarmonyOS 5.0, также известная как HarmonyOS Next, — это новая операционная система, разработанная Huawei, с полной интеграцией искусственного интеллекта и улучшенной производительностью для сложных задач. В отличие от предыдущих версий, она не использует ядро Android.

Хэ Ган подчеркнул, что Huawei не намерена прекращать поддержку Mate 40. Однако окончательное решение о развертывании обновления еще не принято, так как компания анализирует технические аспекты.

Mate 40, включая модели Pro и Pro+, оснащен 5-нм чипсетом Kirin 9000, 6,76-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 90 Гц и камерой с 50-МП основным сенсором. Линейка изначально работала на EMUI 11, но уже получила HarmonyOS.