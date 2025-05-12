Google профинансирует строительство трех новых АЭС

Технологический гигант Google объявил о заключении соглашения с компанией Elementl Power, специализирующейся на атомной энергетике. Цель партнерства – строительство трех атомных электростанций на территории США, призванных обеспечить растущие энергетические запросы, в первую очередь связанные с развитием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Tech Xplore.

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В рамках договоренности Google предоставит стартовое финансирование. Предполагается, что каждая из трех будущих станций будет иметь мощность не менее 600 МВт, что сопоставимо с выработкой крупной традиционной электростанции. Этот шаг предпринят на фоне прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА) о резком увеличении энергопотребления дата-центров в ближайшие годы. Подобные инициативы рассматриваются как критически важные для гарантирования стабильного и масштабируемого энергоснабжения.

Как заявили в Google, партнерство с Elementl Power является частью стратегии компании по усилению собственной энергетической инфраструктуры. Цель — обеспечить непрерывное и надежное энергоснабжение, необходимое для бесперебойной работы ИТ-сервисов и стремительно развивающихся платформ ИИ.

Следующим шагом станет совместный выбор площадок для строительства станций совместно с энергетическими партнерами и регуляторными органами. Эта инициатива Google отражает общую тенденцию среди крупнейших технологических корпораций, которые все активнее изучают возможности атомной энергетики как стабильного и низкоуглеродного источника питания для своих энергоемких объектов, включая дата-центры. Прежде аналогичные интересы к использованию атомной энергии выражали такие компании, как Microsoft и Amazon.