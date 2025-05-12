Ученые нашли на Луне следы глубинных недр

Международная команда ученых впервые получила убедительные данные о составе мантии Луны — внутренних слоев, скрытых под корой. Ключом к открытию стали крошечные зеленые стеклянные шарики, собранные китайским аппаратом Chang’e-5.

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Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Обычно такие лунные бусины формируются при ударах метеоритов: поверхность Луны плавится от удара, затем стекло быстро застывает. Однако в образцах, проанализированных командами из Университета Кертина (Австралия), Нанкинского университета (Китай) и Австралийского национального университета, был обнаружен необычно высокий уровень магния.

«Эти шарики, возможно, сформировались, когда астероид ударил по породам, происходящим из мантии — глубоко под поверхностью Луны», — объяснил профессор Александр Немчин, соавтор исследования из Университета Кертина.

По словам ученых, это может быть первое свидетельство материала, поднятого с глубины мантии Луны. До этого ни один образец, доставленный на Землю, не указывал на столь глубокое происхождение.

«Это захватывающе, потому что мы никогда ранее не "пробовали" мантию напрямую: крошечные стеклянные бусины дают нам представление о скрытом интерьере Луны», — добавил Немчин.

Что позволило сделать такие выводы?

Анализ показал, что химический состав бусин отличается от известных лунных пород, собранных во время миссий Apollo и Luna. По мнению профессора Тима Джонсона из той же школы, стекло могло быть образовано во время масштабного удара, например при формировании бассейна Имбриум — гигантского кратера диаметром 1 145 км, который появился более 3 миллиардов лет назад.

«Дистанционное зондирование показало, что минералы у края Имбриума соответствуют химии этих бусин. Это значит, что удары могли действительно "выкопать" материал из глубины», — отметил Джонсон.

Результаты указывают на то, что ударные события способны выносить на поверхность материалы, ранее недоступные науке. Это может помочь глубже понять внутреннее строение Луны, а также сравнить ее геологию с другими планетами, включая Землю.

«Понимание того, как устроена внутренняя часть Луны, помогает нам понять эволюцию планетарных тел. Это также может повлиять на планирование будущих миссий», — заключил профессор Сяолей Ван, руководитель исследования из Нанкинского университета.

Команда ученых подчеркивает, что даже микроскопические находки могут изменить наше представление о планетах.