Российские школьники выиграли Азиатскую олимпиаду по физике

Российские школьники заработали три золотые и четыре серебряные медали на Азиатской олимпиаде по физике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

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Отмечается, что Азиатская олимпиада по физике проходила в городе Дахран в Саудовской Аравии.

«Мировое золото по физике снова наше! Российские школьники блестяще выступили на Азиатской олимпиаде по этому предмету. Верим, что ребята станут продолжателями славных традиций отечественной научной школы», — отметил Чернышенко.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов выразил уверенность, что достижения победителей олимпиады вдохновят миллионы школьников по всей стране. Кравцов также пожелал ребятам не останавливаться на достигнутом и всегда стремиться к новым знаниям.