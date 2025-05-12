Телескоп «Хаббл» зафиксировал необычное космическое событие

Астрономы зафиксировали редкое и необычное космическое событие — сверхмассивную черную дыру, поглощающую звезду, которая не находится в центре своей галактики. Это первое такое событие, зарегистрированное с помощью оптических наблюдений. Об это сообщили в пресс-релизе НАСА, а также исследование размещенно на сервере arXiv. проливает свет на блуждающие черные дыры — объекты, скрытые во тьме и движущиеся вне центра галактик.

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Событие получило название AT2024tvd и произошло на расстоянии около 600 миллионов световых лет от Земли. Его впервые заметил Цвикки-транзиентный комплекс (ZTF) в Паломарской обсерватории. Последующее подтверждение пришло от космических телескопов «Хаббл» и «Чандра», которые позволили точно определить источник сигнала.

К удивлению исследователей, черная дыра, вызвавшая это событие, находилась на расстоянии 2600 световых лет от центра своей галактики — колоссальное отклонение, учитывая, что сверхмассивные черные дыры обычно прочно «сидят» в галактических ядрах. Для сравнения, это всего одна десятая расстояния между Землей и центральной черной дырой Млечного Пути, Стрельцом A*.

Событие относится к классу приливных разрушений звезд (TDE — Tidal Disruption Event), когда звезда оказывается слишком близко к черной дыре и ее гравитация буквально разрывает светило на части. Оставшийся газ спирально закручивается вокруг черной дыры, излучая мощнейший световой всплеск — иногда сопоставимый по яркости со сверхновой. Этот процесс часто называют «спагеттификацией» из-за того, как звезда вытягивается в длинные нити.

Что делает AT2024tvd особенным, так это его смещенность от центра галактики, что впервые удалось зафиксировать в оптическом диапазоне. Это доказывает, что черные дыры могут свободно перемещаться по галактикам — и обнаружить их можно, только если они «засветятся», как в случае с TDE.

«Приливные разрушения открывают большие перспективы для выявления массивных черных дыр, которые мы в противном случае не смогли бы обнаружить», — объясняет соавтор исследования Райан Чорнок из Калифорнийского университета в Беркли.

Масса этой блуждающей черной дыры оценивается примерно в один миллион масс Солнца — это в десять раз меньше, чем у черной дыры в ядре ее галактики. Исследователи предлагают несколько объяснений ее положения. Возможно, она осталась от поглощенной меньшей галактики и теперь дрейфует по новой. Или же раньше она была частью тройной системы черных дыр и была вытолкнута гравитационным взаимодействием с более крупными объектами.

«Если черная дыра прошла через тройное взаимодействие с двумя другими черными дырами в ядре галактики, она все еще может оставаться связанной с галактикой, вращаясь по орбите», — говорит Юхан Яо, ведущий автор статьи. «Это словно космические громадные челюсти, которые ищут и поглощают новые звезды и материю», — отмечает команда астрономов

С открытием AT2024tvd ученые надеются найти больше подобных объектов. Новые обсерватории, такие как телескоп Веры Рубин и космический телескоп Roman, могут сыграть ключевую роль в обнаружении этих «странников».