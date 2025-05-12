Окаменелые устрицы "рассказали" о климате мелового период

Китайские ученые проанализировали окаменелых устриц возрастом 140 млн лет и выяснили, что даже в ранний меловой период на планете наблюдались выраженные сезонные колебания температур и, вероятно, происходили эпизодические таяния ледников. Об этом сообщает Global Times, партнер сети TV BRICS.

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Как пояснили исследователи, раковины устриц растут по годовому циклу, образуя чередующиеся светлые и темные линии, подобно годичным кольцам на спиле дерева. Летом, в теплую погоду, рост ускоряется, и структура раковины становится более пористой, что создает светлые линии. Зимой же рост замедляется, материал уплотняется, и появляются темные участки. Эти полосы фиксируют климатические условия прошлого и позволяют точно восстановить сезонные колебания температуры.

Линии роста раковин показали, что зимой температура океана в средних широтах могла быть на 10–15 градусов ниже, чем летом. Отмечается, что эти значения сопоставимы с современными. Это опровергает представление о том, что в теплые геологические эпохи климат был стабильным и мягким.

Как отмечает издание, это открытие китайских ученых ставит под сомнение традиционные представления о постоянном потеплении и дает новую информацию для прогнозов изменений климата в будущем.