Окаменелые устрицы "рассказали" о климате мелового период

Ученые из КНР раскрыли климатические особенности раннего мелового периода по окаменелым устрицам
Китайские ученые проанализировали окаменелых устриц возрастом 140 млн лет и выяснили, что даже в ранний меловой период на планете наблюдались выраженные сезонные колебания температур и, вероятно, происходили эпизодические таяния ледников. Об этом сообщает Global Times, партнер сети TV BRICS.
Как пояснили исследователи, раковины устриц растут по годовому циклу, образуя чередующиеся светлые и темные линии, подобно годичным кольцам на спиле дерева. Летом, в теплую погоду, рост ускоряется, и структура раковины становится более пористой, что создает светлые линии. Зимой же рост замедляется, материал уплотняется, и появляются темные участки. Эти полосы фиксируют климатические условия прошлого и позволяют точно восстановить сезонные колебания температуры.
Линии роста раковин показали, что зимой температура океана в средних широтах могла быть на 10–15 градусов ниже, чем летом. Отмечается, что эти значения сопоставимы с современными. Это опровергает представление о том, что в теплые геологические эпохи климат был стабильным и мягким.
Как отмечает издание, это открытие китайских ученых ставит под сомнение традиционные представления о постоянном потеплении и дает новую информацию для прогнозов изменений климата в будущем.