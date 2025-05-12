В России подешевел iPhone 16 Plus

Стоимость актуального смартфона Apple с большим экраном снизилась на российском рынке. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Как заметили журналисты, в мае появилась возможность приобрести iPhone 16 Plus за 80 тысяч рублей. В некоторых случаях аппарат доступен за 72-75 тысяч рублей. На старте продаж цена на девайс доходила до 134 тысяч рублей. В середине апреля устройство было доступно за 85 тысяч рублей.

«Цена iPhone в России продолжает постепенно снижаться ближе к выходу следующих моделей», — оценили событие авторы медиа.

По их словам, 16 Plus при этом подешевел заметнее остальных телефонов.

Новый iPhone 16 Plus, вышедший осенью 2024 года, имеет 6,7-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED, процессор A18, 8 гигабайт оперативной памяти. Аппарат получил минимум 128 гигабайт встроенной памяти. На задней панели гаджета расположена двойная камера с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей. Модель оснащена аккумулятором емкостью 4674 миллиампер-часов.

От 16 Plus представленный осенью 2023 года iPhone 15 Plus отличается наличием менее яркого дисплея, процессора A16, 6 гигабайт оперативной памяти.

В конце апреля выяснилось, что стоимость iPhone 16e впервые снизилась до 50 тысяч рублей. В конце февраля доступный аппарат продавали за 78 тысяч рублей.