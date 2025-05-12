Названа дата выхода флагмана Xiaomi 16

Согласно новой информации от известного инсайдера Wisdom Pikachu, презентация флагмана Xiaomi 16 запланирована на сентябрь 2025 года. Ожидается, что Xiaomi 16 станет одним из первых, если не первым вообще смартфоном на базе еще не анонсированной мобильной платформы Snapdragon 8 Elite 2, премьера которой, по предварительным данным, также состоится в сентябре. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Wisdom Pikachu также сообщил о внушительных характеристиках аккумулятора новинки. Смартфон якобы получит батарею емкостью 6800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. При сохранении относительно компактного 6,3-дюймового экрана такая емкость, вероятно, будет достигнута за счет применения передовых технологий. Инсайдер предполагает, что Xiaomi 16 может стать лидером по автономности в своем классе, превосходя конкурентов: его батарея почти вдвое больше, чем у соразмерного Samsung Galaxy S25, и заметно больше, чем у OnePlus 13T (6260 мАч).

Кроме того, существует вероятность, что Xiaomi 16 станет первым устройством, работающим под управлением новейшей фирменной оболочки HyperOS 3.0 на базе операционной системы Android 16 «из коробки».

Стоит отметить, что инсайдер Wisdom Pikachu ранее демонстрировал высокую точность прогнозов, в частности, верно предсказав сроки выхода смартфона Xiaomi 13 Ultra и планшетов Xiaomi Pad 6.