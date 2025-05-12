Как обмануть соцсети, собирающие данные

Популярные социальные сети начали активно предлагать пользователям товары в зависимости от их психологического состояния – на днях стало известно, что, например, они предлагают удалившим селфи девушкам купить косметику. Сегодня они отслеживают любую активность пользователей в интернете – от лайков и комментариев до паузы при просмотре видео. Это позволяет им анализировать шаблоны поведения, поэтому важно стараться защищать свои личные данные, рассказала 360.ru руководитель кафедры информационной безопасности и системного администрирования IThub Сollege Екатерина Старостина.

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Среди отслеживаемой информации пользователей – их комментарии, время пребывания на странице, переходы между разделами, геолокация, история покупок и реакции на контент. Отслеживаются и такие шаблоны поведения, как частота смены аватарки, эмоциональные ключи в текстах – все это потом используется при подборе персонализированной рекламы. Причем в российском сегменте интернета есть свои фишки, отметила Старостина.

«Во-первых, это нормативная база: закон о персональных данных требует хранить информацию на серверах в России, но это не исключает их передачи иностранным компаниям через партнерские схемы. Во-вторых, культурный контекст: реклама чаще эксплуатирует темы семьи, традиционных ценностей, внешности», — рассказала она.

Для защиты своих данных эксперт посоветовала минимизировать цифровой след в сети. Начать стоит с отключения персонализированной рекламы в разделах настроек конфиденциальности. Также следует блокировать трекеры – специальные расширения позволяют как защищать от отслеживания, так и блокировать рекламу.

Помимо этого, Старостина посоветовала регулярно очищать cookies и выбирать поисковики с шифрованием – например, DuckDuckGo. Важные данные публиковать нельзя, а для регистрации на новых ресурсах лучше использовать одноразовые псевдонимы.

Кроме того, у россиян есть правовые инструменты – например, они могут подать запрос на удаление данных через Роскомнадзор согласно 21-й статье ФЗ «О персональных данных».

«Пользуйтесь с умом технологиями: в эпоху алгоритмов ваша внимательность — лучшая защита. Полезно обратить внимание на нейротренажеры, которые могут отлично прокачать и внимание, и критическое мышление», — заключила ИБ-эксперт.

До этого Совфед одобрил закон, устанавливающий уголовную ответственность за незаконное использование, передачу и сбор персональных данных и за создание сайтов для их незаконного оборота. За утечку персональных данных в размере от 1 до 10 тысяч субъектов штраф для граждан будет составлять от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; для должностных лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей; для юрлиц — от 3 млн до 5 млн рублей. Массовая утечка персональных данных грозит штрафом до 15 млн рублей для юрлиц.