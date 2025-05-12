Майское обновление Telegram развязало руки злоумышленникам

Майское обновление Telegram добавило возможность подключения к групповым звонкам пользователей, не состоящих в самой группе. Однако, как выяснилось, эта функция может быть использована злоумышленниками для обхода механизмов безопасности мессенджера.

По словам Павла Коваленко, директора Центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита», новая функция позволяет скрывать информацию о собеседнике — включая дату создания аккаунта, страну регистрации, а также аватарки организаторов и участников чата.

Это создало лазейку, которой активно начали пользоваться мошенники, — в первую очередь для инвестиционных схем и целенаправленного фишинга, направленного на сбор конфиденциальных данных и хищение средств.

«Групповые звонки преступники используют для продвинутых схем с применением DeepFake. Только за прошлый год мы зафиксировали рост подобных инцидентов на 13%, а за первые четыре месяца текущего года — уже на 25% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Это связано с ростом доступности ИИ и улучшением качества сгенерированного контента, что усложняет выявление подделок», — пояснил Коваленко.

Алексей Ермаков, эксперт Российского университета спорта ГЦОЛИФК, отметил, что злоумышленники часто маскируются под легитимные организации. Рассылки с вредоносными ссылками и QR-кодами могут исходить от имени группового чата, что затрудняет распознавание угроз. Через такие QR-коды пользователей перенаправляют на фейковые сайты, с которых происходит кража данных и платёжной информации.

Игорь Бедеров, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter, уточнил, что в Telegram уже появилась функция, позволяющая просматривать основную информацию о новом собеседнике — страну регистрации и дату создания аккаунта. Это ограничивает возможности злоумышленников, однако подключение к групповому звонку позволяет обойти это ограничение. Более того, мошенник может писать от имени чата, что увеличивает степень анонимности.

«Групповые звонки — это удобный способ заманить жертву нестандартным методом. При подключении к видеоконференции многие пользователи не подозревают о возможной опасности и легче идут на контакт. Дополнительный интерес у преступников вызывает функция трансляции экрана, которая открывает новые возможности для массовых атак и синхронной работы с несколькими жертвами», — отметил Алексей Горелкин, генеральный директор Phishman.

Аналитик компании Positive Technologies Валерия Беседина добавила, что функция секретных чатов также часто используется для обхода политики безопасности: в этом режиме собеседник остаётся анонимным, и злоумышленник может выдать себя за доверенное лицо потенциальной жертвы.

Генеральный директор digital-агентства «Интериум» и руководитель рабочей группы при Общественном совете при Минцифры РФ по регулированию дипфейков Валерий Сидоренко обратил внимание, что каждый десятый пользователь Telegram подписан на 50 и более каналов. По его словам, мошенники активно используют цифровую зависимость и эмоциональное выгорание таких пользователей в своих целях.

Евгений Янов, руководитель департамента аудита и консалтинга компании F6, подчеркнул, что соблюдение базовых рекомендаций по цифровой безопасности значительно снижает риск. В частности, ограничение круга лиц, которые могут добавлять вас в чаты, полностью нейтрализует угрозу, если злоумышленник не находится у вас в контактах и не использует Premium-аккаунт.