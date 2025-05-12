Майское обновление Telegram развязало руки злоумышленникам

Anti-Malware.ru

Майское обновление Telegram добавило возможность подключения к групповым звонкам пользователей, не состоящих в самой группе. Однако, как выяснилось, эта функция может быть использована злоумышленниками для обхода механизмов безопасности мессенджера.

Майское обновление Telegram развязало руки злоумышленникам
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По словам Павла Коваленко, директора Центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита», новая функция позволяет скрывать информацию о собеседнике — включая дату создания аккаунта, страну регистрации, а также аватарки организаторов и участников чата.

Это создало лазейку, которой активно начали пользоваться мошенники, — в первую очередь для инвестиционных схем и целенаправленного фишинга, направленного на сбор конфиденциальных данных и хищение средств.

«Групповые звонки преступники используют для продвинутых схем с применением DeepFake. Только за прошлый год мы зафиксировали рост подобных инцидентов на 13%, а за первые четыре месяца текущего года — уже на 25% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Это связано с ростом доступности ИИ и улучшением качества сгенерированного контента, что усложняет выявление подделок», — пояснил Коваленко.

Алексей Ермаков, эксперт Российского университета спорта ГЦОЛИФК, отметил, что злоумышленники часто маскируются под легитимные организации. Рассылки с вредоносными ссылками и QR-кодами могут исходить от имени группового чата, что затрудняет распознавание угроз. Через такие QR-коды пользователей перенаправляют на фейковые сайты, с которых происходит кража данных и платёжной информации.

Игорь Бедеров, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter, уточнил, что в Telegram уже появилась функция, позволяющая просматривать основную информацию о новом собеседнике — страну регистрации и дату создания аккаунта. Это ограничивает возможности злоумышленников, однако подключение к групповому звонку позволяет обойти это ограничение. Более того, мошенник может писать от имени чата, что увеличивает степень анонимности.

«Групповые звонки — это удобный способ заманить жертву нестандартным методом. При подключении к видеоконференции многие пользователи не подозревают о возможной опасности и легче идут на контакт. Дополнительный интерес у преступников вызывает функция трансляции экрана, которая открывает новые возможности для массовых атак и синхронной работы с несколькими жертвами», — отметил Алексей Горелкин, генеральный директор Phishman.

Аналитик компании Positive Technologies Валерия Беседина добавила, что функция секретных чатов также часто используется для обхода политики безопасности: в этом режиме собеседник остаётся анонимным, и злоумышленник может выдать себя за доверенное лицо потенциальной жертвы.

Генеральный директор digital-агентства «Интериум» и руководитель рабочей группы при Общественном совете при Минцифры РФ по регулированию дипфейков Валерий Сидоренко обратил внимание, что каждый десятый пользователь Telegram подписан на 50 и более каналов. По его словам, мошенники активно используют цифровую зависимость и эмоциональное выгорание таких пользователей в своих целях.

Евгений Янов, руководитель департамента аудита и консалтинга компании F6, подчеркнул, что соблюдение базовых рекомендаций по цифровой безопасности значительно снижает риск. В частности, ограничение круга лиц, которые могут добавлять вас в чаты, полностью нейтрализует угрозу, если злоумышленник не находится у вас в контактах и не использует Premium-аккаунт.

Наука и техника
Игорь Бедеров
Алексей Горелкин
Валерия Беседина
Валерий Сидоренко
Павел Коваленко
Алексей Ермаков
Россия