В Риме обнаружили руины заброшенного папского дворца

Археологи обнаружили в Риме руины древнего папского дворца. Главы католической церкви жили там в IX – XIII веках, до того, как Ватикан стал их официальной резиденцией.

Дворец с укрепленными стенами был найден на площади перед Латеранской базиликой во время ремонтных работ. Стены состояли из крупных блоков вулканического кирпича или туфа. Возможно, их взяли из более ранних, ныне утраченных сооружений. Некоторые элементы, например, повязки на блоках, показали, что строение подвергалось реставрации.

Оборонительные конструкции требовались для защиты здания. Ученые заявили, что во времена строительства дворца Рим страдал от набегов сарацин, а внутри него шла непрерывная жестокая борьба между аристократическими семьями.

В 1305 году папская резиденция была перенесена из Рима во французский Авиньон. Когда папская столица была перенесена в Ватикан, что случилось в 1377 году, необходимость в защитных стенах отпала. Они были заброшены, погребены под землей и забыты.

Дворец был лишь малой частью Ватикана, занимая площадь около 23 тысяч квадратных метров. Тем не менее, в министерстве культуры Италии назвали находку чрезвычайно важной для Рима и его средневековой истории. В ведомстве подчеркнули, что в наше время на площади не проводилось масштабных археологических раскопок, сообщает The Independent.