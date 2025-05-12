У Вселенной может быть «близнец», где время идет вспять

Под руководством южноафриканского астрофизика Нила Турока группа исследователей предложила гипотезу о существовании параллельной, “зеркальной” Вселенной.

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Согласно этой гипотезе, в момент Большого взрыва могла возникнуть и другая версия нашего космоса, развивающаяся во времени в противоположном направлении. Эту вселенную называют “зеркальной” или “Антивселенной”.

Перемещение в этот мир считается невозможным, однако “зеркальная” Вселенная предположительно оставляет следы в нашей реальности. Одним из таких проявлений может быть избыток нейтрино в космосе. Ученые предполагают, что это может быть отголоском существования “Антивселенной”.

Предполагается, что скопления нейтрино могут быть связаны с формированием темной материи, которая пока остается неуловимой для науки. Если “близнец” нашей Вселенной действительно существует, то нейтрино должны обладать несколькими разновидностями, включая безмассовый тип.

На данный момент ученым известен только минимальный предел массы этой частицы. Экспериментальные исследования продолжаются, и они могут привести к сенсационному открытию – подтверждению существования второго мира.