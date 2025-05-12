Galaxy Watch8 станет похожим на Ultra — первые фото

Samsung готовит кардинальные изменения для своей линейки смарт-часов Galaxy Watch8, выход которой ожидается летом. Согласно утечкам, серия Watch8, включая модели Watch8 и Watch8 Classic, перейдет на «сквиркл»-дизайн — квадратный корпус с закругленными углами, как у прошлогодней Galaxy Watch Ultra. Экран при этом останется круглым.

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Дизайн «сквиркл» вызвал споры среди фанатов: некоторые считают его шагом назад, ссылаясь на ранние квадратные модели Samsung, в то время как другие приветствуют относительно свежий подход. Watch8 Classic вернет вращающийся безель — механическое кольцо для навигации, любимое многими пользователями, отсутствовавшее в Watch7.

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Часы получат улучшенную батарею (435 мАч для модели 44 мм), поддержку LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3 и NFC для бесконтактных платежей. Новые функции, такие как отслеживание уровня бета-каротина для оценки антиоксидантного статуса, дополнят возможности One UI 8 Watch на базе Wear OS.

Samsung, похоже, не планирует выпуск Galaxy Watch Ultra 2, оставляя Ultra 2024 года флагманом. Ожидается, что Watch8 дебютирует в июле вместе с Galaxy Z Fold7 и Flip7.