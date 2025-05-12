Xperia 1 VII засветился во всех цветах — утечка

Sony готовится представить свой новый флагманский смартфон Xperia 1 VII 13 мая, но утечки уже раскрыли его облик. Согласно рендерам, опубликованным GSMArena, устройство сохраняет узнаваемый дизайн Sony с плоским экраном и “строгими” углами, предлагая три цветовых варианта: черный, зеленый и пурпурный.

© Sony

Смартфон оснащен тройной камерой на задней панели, включая перископический телеобъектив для улучшенного зума. Линзы покрыты просветляющим слоем Zeiss T*, повышающим качество снимков за счет снижения бликов. Ожидается, что ультраширокоугольная камера получит сенсор, в 2,1 раза больший, чем у Xperia 1 VI, что улучшит детализацию при слабом освещении. Технология «Alpha», заимствованная из камер Sony, обещает профессиональный уровень съемки.

© AndroidHeadlines

Xperia 1 VII работает на чипсете Snapdragon 8 Elite с 12 ГБ оперативной памяти и запускается с Android 15. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает до двух дней автономной работы. Устройство сохранит разъем для наушников 3,5 мм и стереодинамики с улучшенным звучанием средних и низких частот.

Цена пока неизвестна.