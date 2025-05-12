США выпустили документы об обнаружении секретных баз инопланетян

Американские спецслужбы выпустили очередную пачку «секретных» документов, в которых говорится об обнаружении трех баз инопланетян. «Вечерняя Москва» выяснила, можно ли верить таким данным и что стоит за всеми этими расследованиями.

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С 1970-х годов в рамках сверхсекретной программы «Звездные врата» американские спецслужбы проводили эксперименты с людьми, утверждавшими, что способны видеть удаленные объекты. Эти так называемые экстрасенсы среди прочего описывали предполагаемые базы пришельцев — на Аляске, в Южной Америке, Африке и даже на Титане, крупнейшем спутнике Сатурна.

По словам уфолога и специалиста частного центра гипноза Тимура Андара, рассекреченные документы ЦРУ содержат доказательства существования НЛО и их присутствия на Земле.

— Показателен проект AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program) — официальная программа Пентагона по изучению НЛО, — отмечает Тимур Андар. — В документах описаны материалы с аномальными свойствами: например, сплавы с памятью формы или изотопными соотношениями, не встречающимися в природе. Это позволяет утверждать, что НЛО есть, но пока скрываются от человечества.

А вот историк спецслужб и эксперт частного аналитического агентства Нурлан Абдрашитов уверен: подобное «рассекречивание» документов может преследовать одну цель — отвлечение внимания общественности от реальных проблем.

— Ведь так Трамп и спецслужбы переключают внимание людей, — заявляет Абдрашитов. — Сейчас США проводят множество спецопераций, остающихся незамеченными для общества. Чтобы хоть как-то отвлечь народ от насущных вопросов, ЦРУ, ФБР и другие ведомства публикуют якобы «секретные» материалы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Самонкин, политолог, председатель Коллегии АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства»:

— Для уфологов такая новость это, конечно, победа — у них появилась новая возможность напомнить о том, что «НЛО существуют». А для серьезных людей это очередная попытка спрятать свои внутренние массовые проблемы. Уверен, позже власти США «вспомнят» про невероятные китайские дроны, которые якобы крадут любую информацию.

СТРАННЫЕ НАХОДКИ

В июле 1947 года в Розуэлле (США) местные жители нашли обломки странного объекта. Сначала военные заявили, что это «летающий диск», но позже передумали, назвав его метеозондом.

В 1990-х ВВС США опубликовали отчеты, объясняющие, что обломки принадлежали секретному проекту Mogul (акустические датчики для обнаружения советских ядерных испытаний).В 1995 году британский продюсер Рэй Сантилли выпустил фильм Alien Autopsy, где показал вскрытие инопланетянина из Розуэлла. Однако уже в 2006-м Сантилли признал, что фильм был фейком — муляж пришельца сделал художник.В 1996 году в небольшом городке Воргала (Россия) жители нашли странное существо с огромными глазами и длинными конечностями, предположив, что это инопланетянин. А через несколько недель биологи установили, что это муляж, сделанный из куриной кожи и других материалов.

В Росиии тему встречи с инопланетянами не один год популяризирует певица Катя Лель, которая утверждает, что существа с другой планеты похитили ее зубы.