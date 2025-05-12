Дриобаланопс на Борнео пережил 2 млн лет, но теперь может исчезнуть

Международная группа ученых из США и Брунея обнаружила ископаемые листья дерева Dryobalanops rappa, или дриобаланопс ароматный (местное название — Kapur Paya), возраст которых превышает 2 млн лет. Это первое прямое палеонтологическое свидетельство существования современного вида деревьев в древних тропических лесах Азии.

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Открытие опубликовано в научном издании American Journal of Botany (AJB). Команда идентифицировала окаменелости по микроскопическим деталям листовых кутикул. Сравнение показало полное совпадение с современным видом Dryobalanops rappa, который сегодня встречается только в торфяных лесах Борнео и находится под угрозой исчезновения. Dryobalanops rappa относится к семейству диптерокарповых — гигантских деревьев, играющих ключевую роль в хранении углерода и поддержании биоразнообразия.

Однако из-за вырубки лесов и разрушения торфяников эти виды стремительно исчезают. До этого открытия палеонтологические данные о тропических лесах Азии были крайне скудными по сравнению с Амазонкой и Африкой. Теперь ученые доказали, что современные виды деревьев существовали здесь еще в плиоценовую эпоху. Ученые планируют продолжить поиск окаменелостей в Юго-Восточной Азии, чтобы восстановить полную картину эволюции тропических лесов. Это может помочь в разработке мер по защите исчезающих видов и их среды обитания.