В России найдены фрагменты сосудов бронзового века

Артефакты, относящиеся к бронзовому веку, были обнаружены на раскопках в Адыгее. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

© Telegram-канал Мурата Кумпилова

Археологи ведут раскопки на объекте культурного наследия «Городище I-II вв. н.э.» рядом с аулом Тахтамукай. Городище впервые нашли еще в 1930-х годах, в 1956 году там начали изыскания участники экспедиции Адыгейского научно-исследовательского института экономики, языка, литературы и истории. Сейчас на месте работает группа ученых под руководством кандидата исторических наук Павла Соколова.

Зона археологических изысканий составляет около четырех гектаров. По словам Кумпилова, «кроме ожидаемых артефактов I-II веков нашей эры, при раскопках обнаружены более древние предметы, относящиеся к эпохе бронзы», в том числе фрагменты сосудов.

«Находки датируются четвертым тысячелетием до нашей эры, часть из них принадлежит новосвободненской стадии Майкопской культуры. Это фрагменты крупных красноглиняных сосудов, при изготовлении которых использовался ленточный способ лепки и выколотка формы, а также фрагменты более простой в изготовлении лепной керамики и керамические конусы, которые могли использоваться в культовых целях», — сообщил глава региона.

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